Kabinet geeft dringend advies aan scholen: telefoon uit de klas

Het ministerie van Onderwijs komt met een dringend advies voor scholen, waarin staat dat leerlingen geen mobieltje mee de klas in mogen nemen, behalve als daar een speciale reden voor is. Er komt geen wettelijk verbod, maar een richtlijn.

De maatregel gaat per 1 januari 2024 in en geldt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Over de basisscholen wordt morgen een besluit genomen, voor het mbo en de hogescholen geldt het dringend advies uit Den Haag niet.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs vindt dat een telefoon alleen het lokaal in mag als daar een medische reden voor is of als die gebruikt moet worden voor de les, zo bevestigen bronnen berichtgeving van het AD.

Lange discussie

De afgelopen maanden is er veel gediscussieerd over een verbod van smartphones in de klas. Deskundigen waarschuwden in diverse rapporten en bij een hoorzitting over de uiterst schadelijke gevolgen van het smartphonegebruik in de klas.

Smartphones zijn voor jongeren zwaar verslavend en de hersenen van jongeren zijn te weinig ontwikkeld om weerstand te bieden aan de prikkels, trillingen en geluiden, staat in wetenschappelijke rapporten. Leerlingen die veel op hun telefoon zitten, scoren gemiddeld 1 tot 1,5 punt lager bij toetsen.

Kabinet eerst tegen landelijk ingrijpen

In de Tweede Kamer drongen regeringspartij CDA en oppositiepartij PVV aan op een verbod van de mobiele telefoon in de klas, zoals in Frankrijk en Zweden al bestaat. In eerste instantie zagen Dijkgraaf en de onlangs afgetreden onderwijsminister Wiersma niets in Haags ingrijpen.

Scholen moesten zelf hun koers bepalen en afspraken maken, vonden zij, die waren daar professioneel genoeg voor. De invoering van een landelijk verbod zou ook te lang duren; het maken van een wet duurt zeker drie jaar. En in Frankrijk blijkt dat het naleven van zo'n wet lastig is.

Toch besloot Wiersma in februari om met scholen te gaan praten over het heikele onderwerp. Want ook leraren en ouders zeiden steeds vaker dat het weren van de mobiele stoorzender in de klas niet eens zo'n gek idee was. Onder de petitie 'Maak van de school een telefoonvrije plek' staan al meer dan 7600 handtekeningen, van onder meer ouders, leraren, hoogleraren, Kamerleden en onderwijsdeskundigen.