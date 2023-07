Meesterwerk van Bergkamp tegen Argentinië viert 25-jarig jubileum: 'Voor mij de mooiste'

Een geluk voor boosdoener Dennis Bergkamp en Oranje, dat dankzij een late goal van Edgar Davids triomfeerde, maar ook voor de voetbalwereld. Want die was anders verstoken gebleven van het legendarisch geworden kunststukje van de Amsterdammer in de kwartfinale tegen Argentinië, vandaag precies 25 jaar geleden.

Bijna was-ie er helemaal niet gekomen, het Meesterwerk van Bergkamp. De kunstenaar in kwestie ging in de achtste finales van het WK in 1998 tegen Joegoslavië, kort nadat Predrag Mijatović een strafschop tegen de lat had gejaagd en zo verzuimde zijn ploeg op 2-1 te zetten, boven op Sinisa Mihajlovic staan. Onder de ogen van de grensrechter. Er werd wel gefloten voor een overtreding, maar de logisch lijkende rode kaart bleef uit.

Al had ook bondscoach Guus Hiddink nog roet in het eten kunnen gooien. Want Bergkamp zat niet erg in de wedstrijd, zoals dat heet. Naast hem hoorde Hiddink zijn assistenten al iets fluisteren in de trant van 'ga 'm nou wisselen'. Maar de ervaren Hiddink besloot anders. "Het is die intuïtie", keek hij vele jaren later terug. "Even ruiken, horen, kijken. Niet doen. Niet doen, trainer. Laten staan."

Eén vloeiende beweging

Een ingeving die werd beloond met één van de mooiste doelpunten ooit door een Oranje-international gemaakt. En, geen onbelangrijk detail, goed voor een plek bij de laatste vier bij het WK in Frankrijk, want twintig seconden voor tijd de winnende tegen de Argentijnen.

Frank de Boer, die een zeldzame klik met de aanvaller had, zocht dik vanaf eigen helft de diepgaande Bergkamp, die volledig in balans in de lucht hangend de bal met rechts controleerde, in één vloeiende beweging met dezelfde voet Roberto Ayala het bos instuurde en vervolgens - andermaal met rechts - doelman Carlos Roa het nakijken gaf.