Zeker acht gewonden bij aanslag in Tel Aviv

Beelden van vlak na een aanslag in de Israëlische stad Tel Aviv. Daar reed een man in op voetgangers, waarna hij om zich heen begon te steken. Acht mensen raakten gewond. De dader, volgens de politie een Palestijn, zou daarna zijn doodgeschoten. - NOS

Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft Hamas de dader geprezen. "De heroïsche aanslag in Tel Aviv is de eerste reactie op de misdaden van de bezetter tegen onze mensen in Jenin", zo citeerde de krant Hamas-woordvoerder Hazem Qassem.

Inval vluchtelingenkamp Jenin

In de nacht van zondag op maandag viel het Israëlische leger een vluchtelingenkamp binnen in Jenin, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het kamp wordt gezien als bolwerk van verzet van gewapende militanten. De actie loopt nog steeds.

Volgens Palestijnse bronnen zijn er bij de operatie zeker tien doden gevallen, ook zijn er zo'n honderd gewonden. Enkele duizenden Palestijnen zijn op de vlucht geslagen. Het is een van de grootste Israëlische legeroperaties op de Westoever in twintig jaar.