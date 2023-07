Consumentenbond: onveilige producten makkelijk te verkopen via Bol en Amazon

Onveilige producten kunnen nog steeds makkelijk worden verkocht via Bol.com en Amazon. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond na onderzoek. De bond bekeek producten die externe verkopers via de websites aanbieden.

De bond startte zelf ook zo'n winkeltje en bood daar negen producten aan die op het Europese waarschuwingsplatform Safety Gate als gevaarlijk zijn aangemerkt, zoals een brandgevaarlijke airco en een kinderstoel waar je makkelijk uit kan vallen. Zeven van de producten kwamen door de controles van Bol.com, acht door die van Amazon. Een brandgevaarlijk lichtsnoer werd wel van beide sites gehaald.

Simpele trucs

"Met simpele trucs zijn de veiligheidseisen van de webshops nog steeds te omzeilen", vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond. Normaal moet je aan de EAN-code (een unieke productcode) kunnen zien of een product als onveilig is aangemerkt. Maar met zelf gekochte codes die niets met het artikel te maken hadden, kwamen de producten er in het onderzoek toch doorheen.

Ook met CE-markeringen, die aangeven of een product voldoet aan Europese regels, kan worden gefraudeerd. Met foto's van CE-markeringen van een ander product lukte het om onveilige goederen aan te bieden.

Bol.com laat weten dat het bedrijf al veel maatregelen neemt om een onveilig assortiment te voorkomen. Ook is het volgens Bol niet gebruikelijk dat verkooppartners bewust gevaarlijke producten online plaatsen, zoals de Consumentenbond deed in dit onderzoek. Amazon heeft nog niet gereageerd.