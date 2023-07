BBB ook in provinciebestuur Noord-Holland en Drenthe

Zowel in Drenthe als in Noord-Holland zijn de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur afgerond. In beide provincies komt de BBB in Gedeputeerde Staten.

In Noord-Holland hebben BBB, VVD, GroenLinks en PvdA na twee maanden onderhandelen een coalitieakkoord gesloten, schrijft omroep NH. De vier partijen hebben 30 van de 55 zetels in de Provinciale Staten.

Over de inhoud van het akkoord is nog weinig bekend, maar volgens BBB-voorvrouw Ingrid de Sain is er van iedere partij wel wat te herkennen in de plannen voor de komende jaren. "BBB Noord-Holland is blij dat we met zijn vieren een akkoord voor elkaar hebben gekregen. Het was een intensieve periode met vele gesprekken en visies. Het is prachtig dat we dit gezamenlijk kunnen gaan uitvoeren."

Naast de aanpak van de stikstofproblemen is de grote vraag wat het akkoord betekent voor de woningbouw in Noord-Holland. De inwoners van de provincie vinden dat het belangrijkste thema, zo bleek eerder uit onderzoek van NH en Kieskompas.

Er liggen ambities om tot 2030 184.000 woningen te bouwen, maar of dat gaat lukken is de vraag. Het akkoord wordt donderdag gepresenteerd in het Provinciehuis in Haarlem.

Ook Drenthe is eruit

In Drenthe gaat de BBB samenwerken met PvdA, VVD en CDA. De partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt dat eveneens donderdag wordt gepresenteerd.

"Dit is hét moment om te laten zien dat we er als provinciaal bestuur zijn voor al onze inwoners. Dat begint met een akkoord op hoofdlijnen, waarin volop ruimte zit voor uw inbreng", hebben de onderhandelaars namens de vier partijen laten aan RTV Drenthe weten.

Wie de gedeputeerden worden en met welke zaken zij zich bezighouden, wordt donderdag bekendgemaakt.

Brabant en Friesland nog niet

In tien provincies is nu een coalitieakkoord gesloten. Alleen Friesland en Noord-Brabant zijn er nog niet uit. De BBB maakt deel uit van alle coalities die tot stand zijn gekomen, behalve in de provincie Utrecht.