Stoltenberg jaar langer aan het hoofd van de NAVO

Jens Stoltenberg blijft nog een jaar langer aan als secretaris-generaal van de NAVO, hebben de lidstaten besloten. De 64-jarige Noor blijft tot 1 oktober 2024 in functie.

De voormalig premier van Noorwegen staat sinds 2014 aan het hoofd van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Zijn termijn werd al drie keer eerder verlengd. De NAVO heeft ervoor gekozen om in tijden van oorlog de ervaren leider aan het roer te houden. Hij wordt gezien als een stabiele leider en als een geduldig man als het gaat om het sluiten van overeenkomsten.

Stoltenberg laat weten dat hij vereerd is door de verlenging van zijn termijn. "De trans-Atlantische band tussen Europa en Noord-Amerika heeft onze vrijheid en veiligheid al bijna 75 jaar lang verzekerd. In een steeds gevaarlijker wordende wereld is onze alliantie belangrijker dan ooit."

De Noor zou in september opstappen, maar de zoektocht naar een opvolger strandde. De 31 lidstaten konden het niet eens worden over een geschikte kandidaat. Bij de benoeming was de steun van de VS van groot belang, omdat Stoltenberg daar goed ligt. President Biden zei onlangs nog dat Stoltenberg "geweldig werk" had geleverd na de Russische inval in Oekraïne.