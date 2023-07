Nieuwe wet moet zorgen dat weeskinderen in huurhuis kunnen blijven

Kinderen die wees worden, moeten tot hun 28ste in het ouderlijk huurhuis kunnen blijven wonen. Dat is de strekking van een initiatiefwet die de coalitiepartijen VVD en ChristenUnie, en de oppositiepartijen GroenLinks en BBB vandaag indienen. De wet gaat over sociale huurwoningen. De woningcorporaties kunnen het contract van overleden huurders nu al verlengen, zodat de kinderen er langer kunnen blijven. Maar ze zijn dat niet verplicht. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis zegt dat het de afgelopen jaren meerdere keren is voorgekomen dat kinderen op straat werden gezet nadat hun ouders waren overleden. "Door die hartverscheurende berichten ben ik voor deze kinderen gaan knokken", zegt hij. "Geen enkel weeskind mag ooit nog deze onmenselijke behandeling krijgen." Daklozenopvang Lisa Westerveld van GroenLinks wijst erop dat er kinderen zijn die "midden in het rouwproces" op straat worden gezet "en die in sommige gevallen zelfs in de daklozenopvang terechtkomen. Dat mag niet meer voorkomen in Nederland." ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil eigenlijk nog verder gaan dan de initiatiefwet die nu op papier staat. Hij wil dat kinderen tot hun 28ste in de woning kunnen blijven "en vervolgens sowieso een aanbod krijgen voor een passende woning". BBB-leider Caroline van der Plas vindt het jammer dat er een wettelijke regeling moet komen, maar stelt dat "het bij sommige corporaties blijkbaar noodzakelijk is om menselijkheid wettelijk af te dwingen".

Om hoeveel mensen gaat het? De initiatiefnemers stellen dat in Nederland jaarlijks gemiddeld 205 mensen van 16 tot 30 jaar wees worden. Gemiddeld wonen er 82 ten tijde van het overlijden in een corporatiewoning. "Hoewel dit een klein aantal kinderen betreft, is de pijn en angst voor ieder van hen niet te overzien, als het weeskind dakloos dreigt te worden."