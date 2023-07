Stevig pleidooi voor afschaffen tracklimits Formule 1: 'Het is gebakken lucht'

"Als je in Amerika doet wat ze in Oostenrijk deden, ligt je auto doormidden. Daar is het asfalt, lijn, gras, muur. Daar kun je dat echt niet doen."

Renger van der Zande weet nog wel een andere oplossing: grindbakken. "Je moet ervoor zorgen dat een coureur niet in de verleiding komt om te wijd te gaan", zegt de langeafstandsracer, die in Amerika twee keer de 24 uur van Daytona won.

Jan Lammers deelt de mening van Hamilton. "Waarom halen we die lijnen niet weg en laat je ze gewoon racen? Is de verf zo duur dat ze dat zonde vinden?", vraagt de voormalig Formule 1-coureur en huidig NOS-analyticus zich af.

De oplossing voor het ongeoorloofd buiten de lijntjes kleuren is volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton simpel: afschaffen. "We moeten gewoon van de baan af kunnen zonder dat we daar een straf voor krijgen."

Mercedes-teambaas Toto Wolff was zo klaar met het geklaag van Hamilton over tracklimits, dat hij zijn coureur over de radio tot de orde riep. "Iedereen heeft ermee te maken, ga gewoon racen."

Hamilton was de coureur die zondag het hardst piepte over de boordradio als hij weer eens op de vingers werd getikt voor een gevalletje tracklimits. Een coureur mag drie keer straffeloos met vier wielen over de witte lijn, de vierde keer volgt een tijdstraf van vijf seconden. Herhaaldelijk vergrijp kan zelfs tot uitsluiting leiden.

De wedstrijdleiding telde zondag op de Red Bull Ring 1.200 vermeende overtredingen, gemiddeld, 1,1 per coureur per ronde. Die konden natuurlijk nooit allemaal tijdens de race worden beoordeeld.

Nergens speelt het probleem van tracklimits zo als op de Red Bull Ring, vooral in de snelle bochten 9 en 10, die uitnodigen om ze lekker wijd te nemen. Van der Zande: "Het is typisch het probleem van Formule 1-circuits die zijn vernachelt en vanwege de veiligheid uitloopstroken en kerbstones hebben. Het probleem wordt eigenlijk bij de coureur neergelegd. Maar het zorgt alleen maar voor discussie en onduidelijkheid."

De internationale autosportfederatie FIA heeft de Oostenrijkse circuiteigenaren vorig jaar al gevraagd in die bewuste bochten grindbakken aan te leggen, om het gedoe met tracklimits te voorkomen. Daar werd toen geen gehoor aan gegeven, omdat ook de MotoGP de Red Bull Ring op de kalender heeft en voor veiligheid van de coureurs op twee wielen lange uitloopzones gewenst zouden zijn.

'Tracklimits, het is gebakken lucht'

Lammers: "Het is zo lastig voor een coureur. Voor je gevoel zit je nog binnen de lijn, maar in het echt blijk je eroverheen te zitten. Als je tracklimits afschaft, denk ik dat coureurs een halve meter wijder de bocht uitkomen. Wijder kan niet, want dan ga je over het gras of je komt op zo'n ribbelstrip en verliest snelheid. Tracklimits, het is gebakken lucht."

Rest de vraag waarom de FIA er niet meteen mee stopt. Angst voor gezichtsverlies, denkt Lammers. "Als je tracklimits afschaft, wordt het helemaal niet gevaarlijker, alleen maar heel duidelijk voor iedereen. Toegeven dat het een slecht idee was, is blijkbaar lastig. Het is misplaatste trots. Een ego-dingetje."