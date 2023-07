Vier jaar cel geëist tegen man die zelfdodingsmiddel verkocht

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen de man die wordt verdacht van hulp bij zelfdoding van tien mensen. Alex S. uit Eindhoven zou drie jaar lang het zelfdodingsmiddel 'Middel X' hebben verkocht, inclusief handleiding voor het gebruik.

S. bestelde eerst het middel voor zichzelf, naar eigen zeggen om te weten hoe dat in zijn werk ging. Toen hij erachter kwam hoe makkelijk hij het dodelijke middel kon verkrijgen en via de Coöperatie Laatste Wil hoorde dat veel mensen het wilden hebben, begon hij er een handeltje in.

Hij deed 1600 doses in kartonnen doosjes en verstuurde die per post aan iedereen die het wilde krijgen. Mensen konden hem een mail sturen en kregen vervolgens een bankrekeningnummer waarop ze 45 euro per bestelling konden overmaken.

Vervolgens kregen zij van S. bijna vier keer de dodelijke hoeveelheid van het middel thuisgestuurd. Er zat een handleiding bij en een antibraakmiddel. S. controleerde niet wie zijn kanten waren.