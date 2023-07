Barbie-film verboden in Vietnam vanwege kaart Zuid-Chinese Zee

De nieuwe Barbie-film die binnenkort wereldwijd in première gaat, zal niet te zien zijn in bioscopen in Vietnam. De Hollywoodfilm is verboden omdat er een wereldkaart met de zogenoemde negenstrepenlijn in te zien is, de Chinese afbakening van het betwiste gebied in de Zuid-Chinese Zee. Die kaart in de film is tegen het zere been van Vietnam, dat ook een deel van dat gebied claimt. Vermoedelijk hebben de filmmakers de kaart uit commerciële overwegingen in de film verwerkt, met het oog op de toegang tot de Chinese markt.

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"De Zuid-Chinese Zee is in veel opzichten ongelooflijk belangrijk. Er zijn veel grondstoffen, veel vis, en veertig procent van alle wereldhandel gaat erdoorheen. Het is voor Vietnam heel belangrijk om controle te houden over de delen waarop het recht meent te hebben. Maar de Vietnamezen vinden ook vooral dat de rest van de wereld moet snappen dat de Chinese claims onterecht zijn. Vietnam is bang dat als in Hollywoodfilms kaarten te zien zijn waarop staat dat de Zuid-Chinese Zee van China is, de wereld dat ook gaat denken.

Je zou denken dat het best vreemd is dat ze überhaupt de streepjes in zo'n film zetten, want je kan ze ook weglaten en daarmee niks zeggen over welk land wat claimt. Maar de Chinese filmindustrie laat maar een beperkt aantal Westerse films toe, dus Hollywoodfilms proberen de Chinese overheid te vleien om op die manier op de Chinese markt te komen. Want dan krijg je plotseling een miljard nieuwe consumenten erbij om je film te kijken en dat is veel geld verdienen."