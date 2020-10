Exit Bertens na ontluisterende nederlaag tegen qualifier Trevisan

Kiki Bertens is op Roland Garros in de vierde ronde blijven steken. De als vijfde geplaatste Nederlandse troef in Parijs moest het in twee sets afleggen tegen de Italiaanse Martina Trevisan, de nummer 159 van de wereld: 4-6, 4-6.

De 26-jarige Trevisan was via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi doorgedrongen en had daarin opzien gebaard door achtereenvolgens haar landgenote Camila Giorgi (die in de tweede set opgaf), de Amerikaanse belofte Cori Gauff en de Griekse Maria Sakkari uit te schakelen. Het Italiaanse bijtertje had in die laatste partij twee matpoints op rij overleefd.

De 1,60 meter kleine Trevisan begon de partij in de wetenschap dat ze vorig jaar op het gravel in Charleston binnen een uur met 2-6, 1-6 naar huis was gestuurd door Bertens. Maar dat leek de underdog niet te deren op het winderige en trage Court Suzanne-Lenglen, waar de 28-jarige Bertens een moeilijke openingsfase beleefde.

Onnodige fouten

De als vijfde ingeschaalde Wateringse, die in 2016 haar doorbraak beleefde met een halvefinaleplaats in de Franse hoofdstad, worstelde met haar service en bewoog en timede matig. Ze reeg de onnodige fouten aaneen en keek al na 22 minuten tegen een 5-1 achterstand aan.