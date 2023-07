Meer huizen Groningen versterkt maar tempo moet omhoog, zegt toezichthouder

Het tempo waarmee in Groningen huizen worden versterkt is de afgelopen twaalf maanden opgevoerd, maar om de kabinetsdoelen te halen moet het nog verder omhoog. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een jaarlijks voortgangsrapport over de veiligheid in Groningen.

In de periode april vorig jaar tot april dit jaar werden meer dan 1000 huizen versterkt. Het jaar ervoor waren dat er zo'n 650. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is volgens het SodM "op de goede weg".

Het kabinet wil de hele versterkingsoperatie in 2028 hebben afgerond. Dat is nog haalbaar, denkt het SodM. "Maar dan moeten NCG, gemeentes én rijksoverheid alles op alles zetten om dit samen met bewoners voor elkaar te krijgen", zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM. Het tempo van versterken moet worden verdrievoudigd, luidt de conclusie. Vorig jaar zei het SodM ook al dat het tempo moest worden verdrievoudigd.

Het SodM wijst erop dat bevingen de komende jaren nog zullen blijven voorkomen, omdat door de gaswinning drukverschillen zijn ontstaan die zich nu "aan het vereffenen" zijn. De proces kan nog tientallen jaren duren. Het risico op zware bevingen neemt in de loop van de tijd wel af, is de inschatting.

Vorige week werd duidelijk dat het kabinet een advies van het SodM om het gasveld in Groningen al dit jaar definitief te sluiten naast zich neerlegt. Staatssecretaris Hans Vijlbrief wil de gaskraan wel op 1 oktober dit jaar sluiten maar de gasputten blijven nog een jaar langer open. Daarmee wil het kabinet de mogelijkheid hebben de gaswinning weer beperkt op te starten, mocht dat nodig zijn.

Vijlbrief zei erover dat TNO en de Mijnraad juist het advies hadden gegeven om nog een paar locaties op de waakvlam te houden.