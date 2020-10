Met Baumgartl vertrekt ook derde grote PSV-aankoop van vorig jaar alweer

Timo Baumgartl gaat vertrekken bij PSV. De 24-jarige verdediger werd vorig seizoen met hoge verwachtingen naar Eindhoven gehaald, maar de club laat hem nu op huurbasis naar Fulham gaan. Baumgartl is in Londen om de transfer af te ronden.

Opvallend: daarmee zijn alle drie de grote aankopen van een jaar geleden al vertrokken.

Eerder vertrok Ritsu Doan al naar Arminia Bielefeld en vond Bruma onderdak bij Olympiakos. Voor het drietal werd in de zomer van 2019 in totaal een slordige dertig miljoen euro betaald.

Slechts 13 competitieduels

Baumgartl was aanvoerder van Jong Duitsland, maar werd in Eindhoven nooit de defensieve leider die ze voor ogen hadden. In slechts dertien competitiewedstrijden maakte hij speelminuten, op bezoek bij RKC Waalwijk maakte hij zijn enige treffer.