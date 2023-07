Etappe 4: 'stiekeme Cav-fan' Kittel ziet kans op recordzege in sprintersetappe

Jasper Philipsen heeft gisteren de eerste tik uitgedeeld aan zijn sprintconcurrenten in het Tourpeloton, maar vandaag kunnen in de vierde etappe de kaarten zomaar weer eens anders geschud zijn. Opnieuw wordt er namelijk een massaspurt verwacht aan de finish. Toch is het een totaal andere rit, weet Marcel Kittel, die zelf veertien Touretappes achter zijn naam heeft staan. "Gisteren was het een best lastige etappe, met veel hoogtemeters voor de sprinters. Daardoor was Philipsen misschien wat in het voordeel, want hij verteert die wat beter dan anderen. Vandaag wordt een echte sprintersetappe." Afgezien van een colletje van de vierde categorie is het parcours namelijk behoorlijk vlak. De Duitse topsprinter van weleer, die ook vloeiend Nederlands spreekt, denkt dan ook dat er in Nogaro "betere kansen liggen voor Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen" dan in etappe drie.

Tour de France etappe 4 - NOS

Maar Kittel hoopt persoonlijk vurig op de recordzege van zijn voormalig concurrent Mark Cavendish. Als de 38-jarige Brit wint, komt hij op 35 etappezeges in de Tour en hoeft hij het record niet langer met wielerlegende Eddy Merckx te delen. "Ik ben een stiekeme Cav-fan", bekent Kittel. "Ik heb een bijzondere band met hem, dus ik zou het leuk vinden om hem straks te kunnen feliciteren. En vandaag heeft hij een goede kans op de winst."

Marcel Kittel (rechts) toen hij nog actief wielrenner was met Mark Cavendish - EPA

Kittel weet zelf nog maar al te goed hoe het is om te sprinten om de winst in een Touretappe en kijkt dan ook met extra belangstelling naar de ontknoping in de sprintetappes. "Het laat me zeker niet los, nee", lacht de inmiddels 35-jarige Duitser. "Ik ben altijd gespannen en heb een hoge hartslag als ik ernaar kijk. Ik ben natuurlijk een fan, maar kijk ook wel kritisch, naar wat beter zou kunnen."

De etappe van vandaag, met om 13.10 uur het startsignaal in Dax, kent volgens Kittel op 3,5 kilometer voor de finale "een heel belangrijk punt. Dan moet je eigenlijk al in een goede positie zitten", legt hij uit. Een kilometer later draait het peloton namelijk het plaatselijke racecircuit op en wordt het lastiger om nog naar voren te rijden. Rond 17.15 uur wordt de finish verwacht in Nogaro. En als Kittel niet alleen zijn sympathie voor Cavendish laat spreken, denkt hij dat Philipsen een grote kans maakt op zijn tweede ritzege. Vooral dankzij het sterke optreden van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. "Wat ze gisteren lieten zien, was indrukwekkend."