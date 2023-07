Griekspoor voelt op Wimbledon waardering in kleedkamer vol toppers: 'Mooie beloning'

In de kleedkamer wordt Griekspoor een steeds grotere meneer, zo merkt hij. "Iedereen feliciteert je even. Dat gebeurde in Halle, en hier ook nog een beetje. Je ziet iedereen ook vrijwel elke week, dus je leert iedereen ook beter kennen."

Dat leverde Griekspoor voor het eerst op een grandslamtoernooi een geplaatste status op. "Je zit dan in een aparte kleedkamer met alle toppers. Dat is wel iets unieks, speciaal", vertelt Griekspoor.

Waar Van de Zandschulp momenteel zoekende naar zelfvertrouwen is , stapte Griekspoor met een brede glimlach de kleedkamer van de All England Lawn Tennis and Croquet Club binnen. De geboren Haarlemmer heeft immers de smaak te pakken op het gras met een titel in Rosmalen en een kwartfinale in Halle.

Griekspoor en Botic van de Zandschulp, die andere Nederlandse topper, trainden maandagmiddag met elkaar op de wat druilige openingsdag van het grandslamtoernooi. Het ging er ontspannen aan toe, maar in het hoofd van de tennissers is de gemoedstoestand totaal verschillend.

Griekspoor raakte na zijn uitschakeling in Halle vijf dagen geen racket aan. Moe van alle inspanningen.

Hij had bijvoorbeeld nauwelijks tijd om te genieten van zijn titel in Rosmalen, omdat hij amper twee dagen later alweer in Halle moest aantreden. En op maandagochtend stond er tussendoor ook nog een dopingcontroleur op de stop. Het is het leven van een proftennisser.

Weer energie

Maar Griekspoor barst na eigen zeggen inmiddels weer van de energie. "Ik voel me nog steeds zoals ik mij in Rosmalen en Halle voelde. Ik sta de ballen goed te raken en voel me fysiek ook heel goed. Ik ben er klaar voor om te spelen."

Die goede flow zal Griekspoor vanaf 12.00 uur op baan 15 van Wimbledon nodig hebben tegen Fucsovics, de mondiale nummer 67 die in 2021 nog de kwartfinales haalde in Londen. "Het is een pittige loting voor een geplaatste speler. Fucsovics speelt graag op gras", weet Griekspoor.

"Maar aan de andere kant: hij staat, denk ik, ook niet popelen om tegen mij te spelen. Op een grandslamtoernooi moet je sowieso altijd aan de bak. En misschien is het voor mij maar goed ook dat ik in mijn eerste wedstrijd er meteen moet staan. Ik moet op mijn hoede voor hem zijn."

Brouwer maakt Wimbledon-debuut

Naast Griekspoor komen, mits de Britse weergoden het dinsdagmiddag toelaten, ook Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer in actie. De twee spelen later op de dag hun eersterondepartij.

Brouwer gaat zijn debuut op Wimbledon maken. De 27-jarige tennisser beëindigde vorig week een matige reeks van negen nederlagen door pardoes zonder setverlies drie kwalificatieronden door te komen.

Hij kijkt nu zijn ogen uit. "Dit is verreweg het mooiste park van de vier grandslamtoernooien", zegt de qualifier.