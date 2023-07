Veiling FM-frequenties van start, wat gaat er veranderen op de radio?

Bij commerciële radiozenders breken spannende dagen aan: vandaag begint de veiling van de FM-frequenties. En dat gebeurt niet vaak, de laatste keer was in 2003. Er staat veel op het spel, want de FM-band is voor veel mensen nog altijd de belangrijkste manier om naar de radio te luisteren. Maar hoe zit het en bestaat je favoriete radiozender straks nog? Waarom worden de FM-frequenties geveild? Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank. Vorig jaar bleek dat de nationale FM-frequenties voor commerciële radiozenders geveild moeten worden. Radiozender KINK, dat zelf nu geen plek heeft op de FM-band, had dat afgedwongen. De overheid wilde de bestaande vergunningen, die in 2003 al zijn verleend, eigenlijk verlengen tot 2025, omdat radiozenders financiële klappen hebben gekregen door de coronapandemie. Maar de rechter zette een streep door dat besluit, mede omdat de vergunningen al twee keer verlengd werden. Nu dus een nieuwe veiling, met vergunningen die geldig zijn van 1 september 2023 tot 1 september 2035. Wat staat er op het spel? Heel simpel gezegd: het bestaan van de huidige landelijke commerciële zenders. De ruimte op de FM-band is beperkt. Maar een deel is al gereserveerd voor publieke radiozenders, uiteenlopend van NPO Radio 1 tot regionale zenders als Omroep Gelderland en Radio Westerwolde.

De studio van Qmusic in Amsterdam - ANP

Kortom: de ruimte is schaars en veel waard. In de radiomarkt gaat veel geld om. Volgens Audify, dat de belangen van radiozenders behartigt, werd er vorig jaar voor 203,3 miljoen euro aan radioreclame verkocht op de publieke en commerciële zenders. Niet gek dus dat er om die schaarse FM-frequenties een flinke strijd zal losbarsten. Er zijn in totaal negen pakketten die geveild worden. Maar de FM-band verdwijnt toch? Nee, de komende jaren niet. Er loopt al een paar jaar een campagne om de digitale opvolger van FM te promoten, DAB+. Veel auto's hebben dit standaard al ingebouwd. Op DAB+ is ruimte voor veel meer zenders. Toch is DAB+ niet zaligmakend, alleen al omdat veel mensen het nog niet kunnen ontvangen. Minister Adriaansens van Economische Zaken verwacht niet dat de FM vóór 2035 uit de lucht gehaald zal worden. Blijven alle huidige radiozenders bestaan? Dat is de vraag. Naast de huidige commerciële zenders (538, Sky Radio, Radio Veronica, BNR, Radio 10, Q-Music, 100%NL, Sublime en Slam!) zullen ook andere partijen azen op de frequenties. Zo zingt al langere tijd rond dat de eigenaar van Q-Music een tweede zender op de FM-band wil. Ook zijn er ongetwijfeld buitenlandse partijen (met diepe zakken) die serieus naar de veiling kijken. En natuurlijk is er Kink, dat rechtszaken won en graag op de FM-band wil gaan uitzenden. Maar in dit stadium weten we niet wie er meedoen. Vorig jaar maakte Nieuwsuur onderstaande reportage over de spanning bij radiozenders:

De radiowereld kijkt gespannen uit naar dinsdag. Dan doet de rechter uitspraak in een zaak die de macht van commerciele radioreuzen aan het wankelen kan brengen. Het gaat allemaal om FM-frequenties. - NOS

Overigens zijn veel commerciële zenders al in buitenlandse handen. Zo is Q-Music van het Belgische DPG Media en zijn 100%NL, Radio Veronica en Slam! onlangs gekocht door het eveneens Belgische Mediahuis. Sublime was al van Mediahuis. Dat bedrijf raakt hoe dan ook één FM-pakket kwijt, omdat één bedrijf maar drie pakketten mag hebben. Verder was de situatie bij de veiling van 2003 anders: toen was de helft van de frequentiepakketten 'geclausuleerd'. Dat wil zeggen: de overheid stelde eisen en daardoor waren de pakketten veel minder geld waard. Denk aan een pakket voor een radiozender met 'recente bijzondere muziek' (nu Slam!) of 'niet-recente bijzondere muziek' (nu Radio Veronica). Maar er zijn nu nog maar twee pakketten met zulke uitdrukkelijke eisen: een pakket voor nieuws (nu van BNR), en een pakket voor Nederlandstalige muziek (nu van 100%NL).

Of deze opvallende microfoon binnenkort nog te zien is, hangt af van de veiling - ANP