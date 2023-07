Palestijnen in Jenin op de vlucht voor geweld, Israëlische operatie nog gaande

Enkele duizenden Palestijnen die in het vluchtelingenkamp in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever wonen zijn op de vlucht geslagen. Het Israëlische leger viel gisternacht Jenin met veel machtsvertoon binnen. Er zijn luchtaanvallen en ook operaties op de grond waarbij honderden militairen worden ingezet. Palestijnse bronnen melden dat het dodental op acht staat, ook zijn er zo'n honderd gewonden.

Het Rode Kruis sprak gisteravond de verwachting uit dat er meer mensen op de vlucht zullen slaan voor het geweld. Het Israëlische leger zegt dat burgers die weg willen een vrije doorgang krijgen.

Israël benadrukt dat het gaat om een antiterreur-operatie. Het wijst erop dat militanten vanuit Jenin geregeld aanslagen plegen, waarbij het vluchtelingenkamp in de stad wordt gebruikt als schuilplek. Het is een van de grootste Israëlische legeroperaties op de Westoever in twintig jaar tijd.

In 2002, tijdens de Tweede Intifada, of Palestijnse volksopstand, viel Israël Jenin ook binnen. In tien dagen tijd kwamen toen meer dan vijftig Palestijnse militanten en burgers om het leven en 23 Israëlische militairen.