Meer immigranten naar Nederland, vooral door oorlog Oekraïne

Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. In totaal kwamen zo'n 403.000 mensen naar Nederland, tegenover 298.000 het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne: zo'n 108.000 migranten maakten gebruik van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Oekraïners hebben daarmee in Nederland recht op opvang en medische zorg. Ook mogen ze hier werken en kunnen ze tot zeker maart volgend jaar blijven.

230.000 migranten zijn afkomstig van buiten de Europese Unie of eurozone, dat is een toename van 35 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De helft van hen komt uit Syrië. Verder komen veel van deze groep uit Afghanistan, Turkije, Eritrea en Jemen.

Werk en gezin

Naast de oorlog in Oekraïne zijn werk en gezin de oorzaak van toegenomen migratie. Het CBS meldt een toename van 65 procent aan arbeidsmigranten, de meeste daarvan zijn afkomstig uit India. Verder kwamen ze uit landen als Rusland en Turkije. Ook immigreerden 35 procent meer mensen voor gezinshereniging. Het aantal Russen is in die categorie verdrievoudigd ten opzichte van voorgaande jaren.

Immigranten van binnen de EU of Europese zone nam ook toe met 9000 man naar 120.000 vorig jaar. Volgens het CBS vertrekt driekwart van die die groep binnen tien jaar weer. Ze vertrekken daarmee vaker dan immigranten die van buiten de EU komen.