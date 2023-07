Tadzjiek die beveiligers doodschoot op luchthaven Moldavië overleden

De Tadzjiek die vrijdag op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chisinau twee veiligheidsmedewerkers doodschoot is in het ziekenhuis overleden. De schutter was gewond geraakt toen hij door beveiligers werd overmeesterd.

De 43-jarige man was volgens de Tadzjiekse autoriteiten via Turkije naar Moldavië gevlucht, in een poging om een EU-land te bereiken. In zijn eigen land zou hij betrokken zijn geweest bij het kidnappen van een hoge functionaris van een bank.

Op de luchthaven van Chisinau werd hem de toegang tot het land ontzegd. De man pakte daarop het wapen van een veiligheidsmedewerker en opende het vuur. Behalve de twee doden raakte ook een reiziger gewond.

In Moldavië is vandaag naar aanleiding van het schietincident een dag van nationale rouw.