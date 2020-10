Swiatek veegt favoriete Halep van de baan op Roland Garros

Iga Swiatek heeft in de vierde ronde van Roland Garros voor een daverende verrassing gezorgd door Simona Halep van de baan te vegen. De Poolse won met 6-1, 6-2 van de als eerste geplaatste Roemeense en bereikte voor het eerst de kwartfinales op een grandslamtoernooi.

Halep, de toernooiwinnares van 2018, was sinds de coronapauze nog ongeslagen en had een reeks van dertien overwinningen op haar naam staan. In de laatste drie duels hoefde ze maar twaalf games af te staan.

Vorig jaar won Halep in Parijs nog met 6-1, 6-0 van Swiatek, maar daar had de 19-jarige Poolse (WTA-53) geen boodschap aan. Ze speelde agressief in de rally's, maakte prachtige punten en vrijwel alles lukte. Na maar liefst 30 winners - tegenover 12 voor Halep - was de buit binnen.