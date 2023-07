Haagse raad stelt oud-minister Arie Slob aan als verkenner

De dertien fractievoorzitters in de gemeenteraad van Den Haag hebben voormalig minister Arie Slob benoemd als verkenner. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen bekendgemaakt. De oud-leider van de ChristenUnie gaat op zoek naar een nieuwe meerderheidscoalitie, na de val van de coalitie in de gemeente.

Afgelopen vrijdag stapte de VVD na een ingelaste vergadering uit de coalitie met D66, CDA, PvdA en GroenLinks, uit onvrede over de manier waarop GroenLinks en de PvdA in gesprek willen treden met oud-wethouder Richard de Mos. Die werd in april vrijgesproken van corruptie en wil terug in het Haagse college. VVD, CDA en D66 stonden open voor gesprekken daarover, PvdA en GroenLinks niet.

De Mos zei na de val van de coalitie al dat hij als leider van de grootste fractie in de gemeenteraad snel een nieuw college wil vormen. Hij hoopt dat dat nog voor het eind van het zomerreces is gebeurd, gaf hij te kennen.

Oud-Kamerlid

Arie Slob zat 25 jaar lang voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer en was tussen 2017 en 2022 minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in het kabinet-Rutte III. In 2022 was hij (in)formateur van het college in Zwolle. De afgelopen maanden was hij ook informateur bij de coalitieonderhandelingen in de provincie Zuid-Holland. Dat leverde een coalitie op tussen BBB, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA.