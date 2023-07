Slavernijmonument Rotterdam beklad: 'Nog een lange weg te gaan'

Het slavernijmonument in Rotterdam is beklad. Het kunstwerk op de Lloydpier is op meerdere plekken bespoten met graffiti. De bekladding werd vanmorgen rond 10.00 uur opgemerkt. Dat het zo kort na de viering van Keti Koti komt, noemt Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst pijnlijk. "Het maakt eens temeer duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is", zegt voorzitter van de stichting Carlos Gonçalves tegen Rijnmond. Het bekladde monument:

Het slavernijmonument op de Lloydpier in Rotterdam-West is maandagnacht beklad met witte graffiti tags. Inmiddels is de witte verf door de gemeente van het beeld verwijderd. - NOS