Deignan demarreert op La Redoute en soleert naar zege in Luik-Bastenaken-Luik

De vrouweneditie van Luik-Bastenaken-Luik heeft voor het eerst in vier edities geen Nederlandse winnaar gekregen. Na twee zeges van Anna van der Breggen en één van Annemiek van Vleuten was de Britse Lizzie Deignan zondag de sterkste in de Ardennenklassieker.

De oud-wereldkampioene demarreerde op La Redoute, de bekendste beklimming van de koers, uit de favorietengroep. Na een solo van dertig kilometer, waarin ze ook de Côte de la Roche aux Faucons over moest, kwam ze alleen over de streep in Luik.

Geen duel tussen Nederlandsen

Verwacht werd een duel tussen de oude en de nieuwe wereldkampioenen, Van Vleuten en Van der Breggen. In de finale van de koers speelden beiden echter geen rol.

De Nederlandsen Ellen van Dijk en Marianne Vos reden in de eerste achtervolgende groep, waar de Australische Grace Brown uit wegreed in de finale. Brown kreeg in het vizier, maar dichter dan op acht seconden kwam ze niet.

Van Dijk, ploeggenote van Deignan bij Trek-Segafredo, kwam een kleine tweeënhalve minuut later als derde over de streep, vlak voor Vos.