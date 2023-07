Na vele voetballers gaat ook trainer Gerrard geluk beproeven in Saudi-Arabië

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Gerrard gaat nu dus zijn trainersgeluk beproeven. Hij is zeker niet de eerste Europese trainer in de Saudi League. De Portugees Jorge Jesus tekende afgelopen weekend nog als trainer van Al-Hilal. Ook Gerrards oude Liverpool-maatje Robbie Fowler verhuist naar het nieuwe beloofde voetballand. Hij tekende vorige week een contract bij Al Qadisiyah FC, dat op het tweede niveau speelt.

Steeds meer spelers van naam trekken naar de Saudi League. Cristiano Ronaldo was afgelopen winter de eerste. Deze zomer volgden onder anderen Karim Benzema, Ngolo Kanté, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy en deze maandag nog de Kroatische middenvelder Marcelo Brozovic. En bij dit rijtje zal het niet blijven. Tal van spelers worden in verband gebracht met Saudische miljoenencontracten.

Gerrard had eerder aangegeven geen trek te hebben in een managersrol in Saudi-Arabië, maar tekent nu toch een contract voor twee jaar. De clubeigenaar spreekt van 'één van de meest invloedrijke deals' in de competitie en hoopt met de Engelsman om de prijzen te spelen.