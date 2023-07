Dode bij schietpartij voor Vlaardingse flat, 17-jarige verdachte aangehouden

Bij een schietpartij in Vlaardingen is een dode gevallen. Het incident gebeurde rond 17.45 uur in de buurt van een flat op de kruising van de Samuël Esmeijerstraat en de Johannes van Bijnenstraat, meldt de politie.

Er werd meerdere keren geschoten. Het slachtoffer kwam tussen twee geparkeerde auto's terecht. Hulpverleners hebben de man volgens Rijnmond nog geprobeerd te reanimeren.

Verdachte aangehouden

Vlak na de schietpartij is een 17-jarige verdachte aangehouden. Het is nog onduidelijk wat zijn precieze rol was. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Ook wordt gekeken of meer mensen betrokken waren bij de schietpartij.

Vanwege het tijdstip waren er veel mensen op straat. De politie vraagt mensen met camerabeelden of meer informatie zich te melden.