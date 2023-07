Loodzware nieuwe klep voor Haringvlietbrug, werkzaamheden op de helft

Het vernieuwen van de klep was voor Rijkswaterstaat de belangrijkste reden om aan het renovatieproject te beginnen. Daarnaast worden ook alle technische installaties en bijbehorende systemen vervangen.

Door de ouderdom van de klep mocht er al bijna twee jaar niet harder dan 50 kilometer per uur op de Haringvlietbrug worden gereden. Ook ging de brug de afgelopen maanden niet meer open voor de scheepvaart.

Nu de brugklep op z'n plek ligt, gaat Rijkswaterstaat verder met het aansluiten van de technische installaties en het stellen van de klep. Op 4 augustus om 23.00 uur moet de Haringvlietbrug weer opengaan voor verkeer.

Sluipverkeer aangepakt

Dat betekent nog vier weken veel overlast. De sluiting van de brug zorgt in de spits voor zeker een uur extra reistijd en er staan bijna dagelijks lange files op de toch al drukke omleidingsroutes A16, A17 en N57. Inwoners van Moerdijk worden ondertussen gek van het sluipverkeer.

Rijkswaterstaat meldde vandaag hard op te treden tegen weggebruikers die zich niet houden aan de maximumsnelheid of anderen in gevaar brengen door via sluiproutes de files te omzeilen. "In Moerdijk is een aantal bekende sluiproutes afgezet met hekken, bussluizen of betonnen afzettingen. We begrijpen dat dat vervelend en frustrerend is, maar wat we niet begrijpen is dat je ervoor kiest een sluiproute te nemen om vervolgens heel hard door een dorp te rijden om een stukje file te omzeilen", aldus de wethouder.

Financiële compensatie

Dagelijks rijden normaal gesproken ongeveer 66.000 voertuigen over de Haringvlietbrug. De brug verbindt Goeree-Overflakkee en het westen van Brabant met de Hoeksche Waard en de rest van Zuid-Holland.

Om de overlast te beperken vroeg Rijkswaterstaat automobilisten eerder al thuis te werken en om buiten de spits of samen te reizen. Zeeuwen die met het openbaar vervoer reizen en die vanwege de werkzaamheden langer onderweg zijn, krijgen een financiële compensatie.

Ook het vaste deel van de brug is aan vervanging toe. Die werkzaamheden staan gepland voor na 2030.

Bij de start van alle werkzaamheden, twee jaar geleden, liet deze inspecteur al zien wat de trillingen door het verkeer doen met de brug: