Dode bultrug aangespoeld op Zeeuws strand

Op het strand van het Zeeuwse Burgh-Haamstede is vanmiddag een dode bultrug aangespoeld. Het dier is zo'n acht tot tien meter lang en verkeert in verre staat van ontbinding, zegt de stichting SOS Dolfijn.

Het dode dier werd zondagochtend al door de bemanning van een schip gezien, toen het nog zo'n twaalf kilometer uit de kust dreef. Door de wind is het kadaver uiteindelijk op het strand aangespoeld.

Vrijdag werd volgens SOS Dolfijn ook al melding gedaan van een "dode walvisachtige" in de buurt van Texel. Of dat het dier is dat nu is aangespoeld, is niet te zeggen.

Steeds vaker

Bioloog Guido Keijl van onderzoeksinstituut Naturalis ziet dat bultruggen de afgelopen tijd steeds vaker aanspoelen. "Voor 2003 is er nog nooit een stranding geweest van een bultrug. In de laatste tien jaar zijn er zo'n negen geweest", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Keijl vermoedt dat de toename komt door een groeiend aantal bultruggen. "Vroeger werd nog gejaagd op deze dieren. Nu is die populatie aan het groeien en zoeken ze nieuwe plekken om te overleven. Het kan dus een logisch gevolg zijn."

Het dode dier wordt onderzocht door de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daarna wordt het opgeruimd.

In juli vorig jaar spoelde een dode bultrug aan op het strand van Vlieland, waarschijnlijk doordat het dier niet genoeg voedsel had kunnen vinden.