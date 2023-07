Kritiek op sprintzege Philipsen, maar Belg is zich van geen kwaad bewust

Volgens Fabio Jakobsen, op de vierde plaats de beste Nederlander van de dag, was duidelijk over hoe de finish verlopen was. "Chaotisch, hectisch, je zou kunnen zeggen gevaarlijk."

Etappewinnaar Philipsen maakte er minder woorden aan vuil. "Ze maakten het nog spannend", zei hij over het moment dat de jury besloot nog naar de sprint te kijken. "Het was heel stressvol." Uiteindelijk werd na bestudering van de beelden toch besloten dat de Belg de rechtmatige winnaar was.

Philipsen, die voor de derde keer in zijn carrière een Touretappe won , was dan ook lovend over zijn ploeg en specifiek over zijn Nederlandse sprintaantrekker. "Mathieu heeft het fantastisch gedaan. Als hij de ruimte heeft om te gaan, en hij heeft sowieso de snelheid, dan weet je dat geen enkele andere sprinttrein gaat passeren."

Ook Mathieu van der Poel zag ook enkel positieve aspecten aan de eindsprint. "Als je hem op voorhand mag uittekenen, dat was het zo. We hebben exact gedaan wat we in de bus besproken hebben, beter kan niet."

Niet alleen de actie van Philipsen, ook bij het parcours van de laatste 500 meter zette Jakobsen kritische kanttekeningen. "Dat slingeren op het eind, van links naar rechts... We hebben hier kilometers aan rechte wegen, waarom dan niet zorgen dat de laatste 400, 500 meter rechtdoor is. Dan krijg je dit soort ellende niet."

Voor Van der Poel was het in elk geval een meer dan geslaagde dag. "Het is misschien voorbarig om te zeggen dat de Tour geslaagd is, maar het doel was etappewinst en dat is hier al gelukt. Het neemt de druk misschien al een beetje weg."

De 28-jarige Nederlander, die zelf ook al eens een etappe won in de Tour, denkt dan ook dat zijn ploeg nu "wat meer ontspannen kan koersen". En morgen is er al een nieuwe kans voor Alpecin op het tweede dagsucces van deze Tour. Ook dan gaat er naar verwachting gesprint worden en is Philipsen weer een van de favorieten.