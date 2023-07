Franse D-day-held Léon Gautier (100) overleden

Die dag telde de groep tien doden en dertig gewonden. In de 2,5 maand daarna bleef de eenheid aan het front. Slechts twintig leden kwamen die tijd ongeschonden door, onder wie dus Gautier.

Het commando Kieffer bestond uit 177 Franse vrijwilligers die in het Verenigd Koninkrijk getraind werden om tegen de Duitsers te vechten. Op 6 juni 1944 gingen ze onder gezag van de Britten aan land op Sword Beach bij de plaats Colleville-sur-Mer.

De Franse oorlogsheld Léon Gautier (100) is overleden. Hij was het laatste nog levende lid van de Franse elite-eenheid die op D-day voet zette op de stranden van Normandië. Daarmee begon de bevrijding van West-Europa van nazi-Duitsland.

President Macron noemt Gautier in een tweet "Held van de bevrijding", maar Gautier zelf zag dat anders. "We waren geen helden, we hebben slechts onze plicht gedaan", zei hij steeds.

D-day 1944: het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa: