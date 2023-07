Maaltijdboxen in Italië vol bacteriën, Voedingscentrum waarschuwt

Uit het onderzoek blijkt verder dat warme maaltijden vaak te koud aankomen, en koude maaltijden te warm. Ook zijn de gerechten regelmatig niet goed verpakt, waardoor het eten vatbaar is voor bacteriën in de maaltijdbox.

In één zo'n box die schoon leek en rook, vonden de onderzoekers in Italië ruim 200 bacteriekolonies. "Dat is drie keer zoveel als wat op een vloer van een restaurant mag zitten bij een hygiënecontrole. Een restaurant zou dan meteen worden gesloten", zeggen ze in het artikel Batteri a domicilio, wat "Bacteriën thuisbezorgd" betekent.

Het gaat om boxen waarin de maaltijden worden vervoerd. Bezorgers dragen die doos vaak op hun rug of het zit achterop de fiets of scooter.

Of dat voor Nederland ook geldt is onduidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet daar onderzoek naar. Het Voedingscentrum raadt consumenten die eten bestellen aan wel goed op de hygiëne te letten.

Bacteriën zie je niet, maar kunnen wel aan het zakje of bakje met eten zitten. Zet die dus niet op tafel of op het aanrecht als je daar daarna eten neerzet.

Het Voedingscentrum noemt het Italiaanse onderzoek "niet erg smakelijk", maar zegt dat het nog de vraag is of de bacteriën een gezondheidsrisico vormen. Wel wordt consumenten aangeraden om warme gerechten direct op te eten en restjes in de koelkast of vriezer te bewaren.

Mensen moeten goed nadenken waar ze het door hun bestelde eten neerzetten, zegt het Voedingscentrum. "Het wordt vaak geleverd in een bakje of zakje. Bacteriën zie je niet, maar ze kunnen aan de buitenkant van zo'n zakje of bakje zitten. Zorg er dus voor dat je die niet op tafel of op het aanrecht zet als je daar daarna eten neerzet. Of maak alles goed schoon."

Als mensen er niet op vertrouwen dat de bezorgde maaltijd veilig is om te eten, kunnen ze het gerecht altijd weigeren bij het restaurant, zegt het Voedingscentrum. Ook kan er een melding gedaan worden bij de NVWA.

Onderzoek

Waakhond NVWA zegt de afgelopen jaren geen meldingen te hebben gehad over de hygiëne van maaltijdboxen, maar doet daar sinds dit jaar wel onderzoek naar. "Het aantal mensen dat voedsel laat bezorgen groeit en wij vinden het belangrijk dat voedsel op een juiste manier wordt bezorgd." De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Volgens de NVWA zijn bedrijven verantwoordelijk voor de hygiëne van maaltijdboxen. "Maaltijden worden afgedekt vervoerd en maaltijdbezorgers dienen de boxen ook regelmatig te reinigen, om zo voedselveiligheid te borgen."

Ook in Italië wordt van bezorgers verwacht dat ze zelf de maaltijdboxen schoonmaken. Maar Gambero Rosse vraagt zich af of dat wel de taak van de "onderbetaalde en gestresste maaltijdbezorger" moet zijn. Het Italiaanse tijdschrift oppert dat er speciaal personeel zou moeten worden aangenomen, dat zich uitsluitend met het grondig schoonmaken van de boxen bezig houdt.