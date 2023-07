Philipsen sprint naar zege in derde etappe Tour de France, Jakobsen vierde

Jasper Philipsen heeft de derde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De 25-jarige Belg sprintte in de rit, die van Amorebieta-Etxano naar Bayonne ging, naar de zege.

Mathieu van der Poel had een groot aandeel in die zege. De Nederlander van de Alpecin-ploeg trok in de slotfase de sprint aan voor zijn Belgische ploeggenoot. Het is de derde keer in zijn carrière dat Philipsen een etappe wint in Ronde van Frankrijk. Vorig jaar was hij ook al tweemaal de snelste van het Tourpeloton.

Phil Bauhaus kwam als tweede over de eindstreep, Caleb Ewan finishte als derde. De beste Nederlandse sprinter werd Fabio Jakobsen op de vierde plaats. Dylan Groenewegen sprintte naar de achtste plaats.