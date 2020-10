Azerbeidzjan claimt veroveringen, strijd om Nagorno-Karabach escaleert

Het bombardement was een reactie op een beschieting door Azerbeidzjaanse troepen van Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabach.

Het conflict om Nagorno-Karabach heeft een lange geschiedenis. De strijd laaide vorige week weer op. Armenië zegt dat de strijd aan Azerbeidzjaans kant 2400 levens heeft geëist. Azerbeidzjan wil geen aantal noemen. Het bestuur van Nagorno-Karabach zegt dat het 150 strijders heeft verloren. De genoemde aantallen zijn niet door onafhankelijke partijen gecheckt. Vermoedelijk zijn er bij de strijd van de afgelopen week aan beide zijden veel meer slachtoffers gevallen.

Armenië en Azerbeidzjan voerden begin jaren 90 oorlog om Nagorno-Karabach. In 1994 werd een staakt-het-vuren overeengekomen, maar het bestand is meermaals geschonden. Voor het laatst gebeurde dat in 2016, toen er aan beide zijden zo'n honderd doden vielen. Het gebied wordt internationaal niet erkend als onafhankelijk.