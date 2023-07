Brieven en tijdschriften die te laat of niet aankomen: meer problemen bij PostNL

Er zijn niet alleen problemen bij de pakketbezorging van PostNL, maar ook de brievenbuspost, zoals tijdschriften en brieven, heeft op veel plaatsen met vertraging te kampen. Verschillende bedrijven attendeerden hun klanten de afgelopen dagen op de mogelijk te late bezorging van de producten. Zo kregen abonnees van Donald Duck, Libelle, Veronica en van KRO Magazine een e-mail. "Sinds een week of twee zien we een forse stijgende lijn in het aantal klachten," vertelt een woordvoerder van uitgever DPG Media (o.a. Libelle, Margriet, Donald Duck). "Edities worden soms dagen later geleverd, maar heel vaak ook gewoon helemaal niet." Het bedrijf probeert de tijdschriften vaak nog na te sturen, maar ook deze post komt soms niet aan.

De e-mail van DPG Media - NOS

Op de site van PostNL staat al enige weken dat het extra druk is, doordat mensen hun vakantiegeld uitgeven, en meer bestellen als ze vrije dagen hebben en het mooi weer is. Maar volgens een woordvoerder komen de problemen door personeelstekort, waar het bedrijf net als veel anderen al een tijd mee kampt. Er is vooral een tekort aan bezorgers en sorteerders. "Dat maakt dat wij soms niet de kwaliteit kunnen leveren die mensen van ons gewend zijn. Als post één of twee dagen vertraagd is, trekken mensen al aan de bel," zegt een PostNL woordvoerder. "Misschien hebben we last van ons goede track record." Het feit dat PostNL het aantal sorteercentra heeft verminderd, zou geen oorzaak zijn van de huidige problemen. "Het postvolume gaat per jaar ongeveer met tien procent omlaag. Dat betekent ook iets voor de aantal locaties die je openhoudt, maar dit verandert al jaren." Het personeelstekort is hiervoor wel een bijkomend probleem, erkent de woordvoerder.

Onder wettelijke norm Eind vorige week bleek dat PostNL in 2022 slechter heeft gepresteerd dan in voorgaande jaren. Dit is onderzocht door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), die erop toeziet dat de Postwet wordt nageleefd. PostNL is de uitvoerder van deze wet. Hierin wordt bepaald dat normale post, de zogenoemde universele postdienst (UPD), de dag na aanbieding bezorgd moet worden. Omdat er wel eens wat mis kan gaan is er een marge van 5 procent. PostNL zit nu al enkele jaren onder de wettelijke norm van 95 procent. Vorig jaar daalde het percentage nog verder, naar 91,4 procent. PostNL kreeg al een boete voor het te lage bezorgingspercentage in 2019. ACM onderzoekt nog of het percentage van 2022 ook consequenties moet krijgen.

Een andere uitgever van weekbladen, die niet bij naam wil worden genoemd, heeft begrip voor de problemen van PostNL, maar wil wel transparantie zien van het postbedrijf. De zomerdrukte waar PostNL de achterstanden tot nu toe aan wijt worden door de leverancier onzin genoemd. "Moederdag is ook een drukke dag, maar dan komt het pakket ook niet drie weken later aan." De uitgever zit door de matige bezorging zelf ook met extra kosten. "De klantenservice wordt plat gebeld en klanten moeten gecompenseerd worden, omdat hun product niet of te laat verschenen is." "We hopen natuurlijk dat PostNL het snel gaat oplossen", zegt de woordvoerder van DPG Media. "We zijn van hen afhankelijk."