Etappezege Longo Borghini in Giro Donne, Van Vleuten behoudt leiding

Van Vleuten, die zaterdag de macht greep in Italiaanse rittenkoers, consolideerde haar leidende positie in het algemeen klassement. Longo Borghini bezet de tweede plaats op 49 seconden, Ewers staat derde op 53 tellen.

De vierde etappe ging voortdurend op en neer, zonder al te zware obstakels. Na zo'n veertig kilometer reden de Italiaanse Silvia Zanardi, de Deense Amalie Dideriksen en de Nederlandse Ilse Pluimers weg uit het peloton.

Het trio kreeg ruim anderhalve minuut voorsprong. De 21-jarige Pluimers, in 2019 Europees kampioene op de weg bij de junioren, leek de beste benen te hebben. Met nog ruim veertig kilometer te gaan liet ze haar metgezellen achter. Haar solo reikte echter niet ver. Op 35 kilometer van de streep besloot Ewers de jacht op haar te openen.

In een mum van een tijd had de 28-jarige Amerikaanse van EF Education Pluimers te pakken om alleen verder te gaan. Aan het begin van de tweede beklimming (derde categorie) van de dag had ze een gat geslagen van ruim een minuut en reed ze virtueel in het roze.

Val Van Vleuten zonder gevolgen

Dat was voor klassementsleidster Van Vleuten, die in het nerveuze peloton nog ten val kwam, het sein tempo te gaan maken. Met de Italiaanse Borghini reed ze het gat naar Ewers heel snel dicht. Een groep van een dertigtal rensters volgde op zo'n 40 seconden.

De drie vooraan werkten redelijk samen en een sprint moest uitkomst bieden. Longo Borghini was de rapste en boekte haar tweede dagzege, na een rit in 2020 in de Italiaanse ronde.