Grote Israëlische operatie in Palestijns kamp Jenin in volle gang, 'explosieven gevonden'

Het Israëlische leger voert een grote operatie uit in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Honderden militairen doen met luchtsteun een inval in het Palestijnse vluchtelingenkamp in de stad. Daar raken ze verwikkeld in vuurgevechten met militante Palestijnen.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldt acht doden en vijftig gewonden door Israëlisch vuur. Het ministerie gaat ervan uit dat het dodental verder zal oplopen omdat een aantal gewonden er slecht aan toe is en er nog wordt gevochten. Israël meldde eerder zeven dode Palestijnen.

De aanval op het kamp in Jenin, waar volgens de Verenigde Naties zo'n 14.000 mensen wonen, begon vannacht met luchtaanvallen tegen "terroristische infrastructuur". Het Israëlische leger zegt dat het onder meer een commandopost van Palestijnse militanten heeft geraakt. In het kamp werken honderden strijders van militante groeperingen, waaronder van Islamitische Jihad en Hamas, samen in het Jenin-bataljon. Ze zeggen dat ze een van de Israëlische drones hebben neergehaald.

Doel van de operatie is volgens een Israëlische legerwoordvoerder het opsporen en vernietigen van wapentuig. Bewoners van het kamp zijn volgens het leger sinds begin 2022 verantwoordelijk voor meer dan vijftig gewapende aanvallen op Israëliërs. "We zijn niet van plan om gebied in te nemen. We handelen tegen specifieke doelen", zegt de legerwoordvoerder. Israëlische media schrijven dat tientallen mensen in het kamp zijn gearresteerd.

Geen grotere aanval

Het Israëlische leger meldt dat er "honderden" gebruiksklare explosieven zijn aangetroffen in een werkplaats in het kamp. Verder zijn er volgens het leger twee plekken ontdekt waar dit soort explosieven worden geproduceerd. Alle aangetroffen wapens zijn in beslag genomen.

Hoelang de operatie nog duurt, is onbekend. Een militaire bron zegt tegen persbureau Reuters dat de inval nog zeker 24 uur doorgaat. "Zo'n actie is niet in een dag klaar", zei minister Katz van Energie eerder al. Minister van Buitenlandse Zaken Cohen liet doorschemeren dat er geen grotere aanval op de Westelijke Jordaanoever komt. "We richten ons op Jenin en dan alleen op de terroristen en hun cellen."

De Palestijnse president Abbas heeft de inval een oorlogsmisdaad genoemd. VN-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden Lynn Hastings maakt zich zorgen over de omvang van de operatie. "Luchtaanvallen zijn ingezet in een dichtbevolkt vluchtelingenkamp", twittert ze.