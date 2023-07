China looft geld uit voor tip die leidt naar Hongkongse activisten in buitenland

De politie van Hongkong looft een beloning uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van acht dissidenten in het buitenland. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt onder de veiligheidswet die China in 2020 invoerde voor de bijzondere bestuurlijke regio.

Onder de gezochten zijn voormalig parlementsleden, een online commentator, een hoogleraar recht en enkele activisten. Het gaat om zeven mannen en een vrouw in de leeftijd van 26 tot 74. Ze zijn uit Hongkong naar verschillende landen uitgeweken, waaronder Australië, Groot-Brittannië en de VS.

"Ze willen laten zien dat wat hen betreft de veiligheidswet ook buiten hun grenzen geldt", reageert hoogleraar Kevin Yam van de Georgetown-universiteit tegen persbureau Reuters. Hij wordt gezocht omdat hij opriep tot sancties tegen China vanwege de repressie in Hongkong.

'Nationale veiligheid in het geding'

De anderen worden bijna allemaal net als Yam verdacht van samenzwering met buitenlandse mogendheden tegen China. Daarnaast zijn er nog aantijgingen van andere zaken die "de nationale veiligheid ernstig in gevaar brengen", zoals het oproepen tot verzet en subversieve activiteiten.

China looft een beloning uit van omgerekend ruim 100.000 euro per persoon. Een politiewoordvoerder wijst er daarnaast op dat het illegaal is om de acht te helpen, ook online of financieel. "De politie roept iedereen op zich aan de wet te houden, want die zal strikt worden toegepast."

Op een persconferentie gaf een woordvoerder toe dat de politie weinig kan doen zolang de acht in het buitenland zijn. "Maar dat betekent niet dat we ze niet op onze lijst met gezochten zetten."

'Tirannie'

Yam concludeert daarom dat terugkeer is uitgesloten voor hem. "Ik mis Hongkong, maar zoals het er nu voor staat zou een rationeel persoon niet terugreizen." Hij vult aan te blijven strijden tegen wat hij Chinese tirannie noemt. "Ik moet me blijven uitspreken tegen wat er gebeurt in de stad die ooit de vrijste was van heel Azië."

Toen Hongkong in 1997 door Groot-Brittannië werd overgedragen aan China werden er afspraken gemaakt om de burgerrechten van inwoners te garanderen. De afgelopen jaren heeft China die echter systematisch afgebouwd, naar eigen zeggen om onrust in de stad tegen te gaan.

Vooral de veiligheidswet uit 2020 was volgens critici bedoeld om tegenspraak te breidelen. Volgens de politiewoordvoerder is de wet sinds zijn introductie 260 keer gebruikt om mensen op te pakken, 79 keer leidde dat tot veroordelingen wegens bijvoorbeeld ondermijning en terrorisme.