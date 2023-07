Podcast De Dag: Mustafa Marghadi, toerist en menselijk schild

Correspondent Mustafa Marghadi ging op vakantie en hij nam mee: zijn verslaggeversspullen. Want het was niet zomaar een vakantie, hij ging mee op de eerste toeristenreis ooit naar misschien wel de geopolitiek meest betwiste eilanden op aarde: de Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese Zee, waar vóór hem nooit eerder buitenlanders waren geweest.

In deze podcast vertelt Mustafa hoe de Filipijnen toeristen de eilanden laat 'bezetten', zodat China ze niet kan inpikken. Toeristen als wapen dus, op minuscule eilandjes waar niets valt te beleven. Hoe dan?

