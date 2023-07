Jong Oranje-doelman Verbruggen voor 20 miljoen naar Premier League-club Brighton

Bart Verbruggen zet zijn loopbaan voort in de Premier League. De jonge doelman maakt de overstap van Anderlecht naar Brighton & Hove Albion, dat 20 miljoen euro voor hem betaalt.

Hij tekent tot de zomer van 2028 bij de Engelse ploeg, waar ook Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Kjell Scherpen onder contract staan.

Net als Van Hecke en reservedoelman Scherpen was Verbruggen vorige maand actief op het EK onder 21 in Roemenië en Georgië. De doelman was een van de spaarzame lichtpuntjes van Jong Oranje op het toernooi. De Nederlandse talenten speelden al hun wedstrijden gelijk en werden al in de groepsfase uitgeschakeld.