School in Zwolle ontruimd om 'ernstige bedreiging'

Een middelbare school in Zwolle is vanochtend ontruimd vanwege een online bedreiging aan het adres van de school.

"Rond 10.00 uur zou er iets gebeuren. Alle kinderen en volwassenen moesten daarom de school uit", zegt een woordvoerder van de school. Ouders en verzorgers zijn per e-mail op de hoogte gebracht van de ontruiming.

Wat de bedreiging inhoudt en wie erachter zit, kan de woordvoerder niet melden. Een woordvoerder van de politie wil alleen zeggen dat het om een "ernstige bedreiging" gaat en dat de situatie nu onder controle is.

Om 09.45 hebben alle leraren, leerlingen en andere aanwezigen het pand verlaten, schrijft RTV Oost. Dat verliep chaotisch, zegt een leerling tegen de omroep. "De conciërge kwam binnengestormd en riep: 'Verdomme, nu iedereen de school verlaten.' Hij was duidelijk in paniek."

"Ik liep zelf met een meisje naar buiten dat heel erg bang was. Zij was aardig in paniek, net als andere leerlingen. Iedereen liep door elkaar", aldus de leerling.

'Flinke impact'

De woordvoerder van de Thorbecke Scholengemeenschap laat weten dat de bedreiging en de ontruimingen veel indruk maken op alle betrokkenen. "Dit heeft flinke impact op de kinderen, de ouders van de leerlingen en de leerkrachten natuurlijk."

Het is niet duidelijk wanneer de lessen op de school weer worden hervat.