Tweevoudig wereldkampioen BMX Smulders door knieblessure niet naar EK

Laura Smulders slaat komend weekeinde de EK BMX over. De tweevoudig wereld- en viervoudig Europees kampioene heeft nog te veel last van een knieblessure. Ze neemt rust omdat ze in augustus wel wil meedoen aan de WK in Glasgow.

Haar zus Merel Smulders, die afgelopen weekeinde de Nederlandse titel veroverde, is wel geselecteerd voor de EK, van 7 tot en met 9 juli in het Franse Besançon. Manon Veenstra is de andere afgevaardigde bij de vrouwen.

Bij de mannen komen Niek Kimmann, Dave van der Burg, Jaymio Brink en Mitchel Schotman in actie, meldt wielrenunie KNWU.