Boeren in Uddel nog niet enthousiast over 'woest aantrekkelijke' uitkoopregeling

Zogenoemde piekbelasters die gebruik willen maken van de nieuwe landelijke uitkoopregeling, kunnen dat vanaf vandaag doen. In het Veluwse Uddel - waar boeren al snel te veel stikstof uitstoten dat neerslaat in de natuur - is de animo klein, concludeert Omroep Gelderland na een rondgang.

Boer Maurits Vos (45) is met 1350 vleeskalveren zo'n piekbelaster. Het was voor hem geen verrassing dat de overheid graag een deal met hem wil sluiten. "Alles wat hier in het gebied zit, is piekbelaster", zegt hij. Toch is hij zelf allesbehalve enthousiast over de regeling. "Het is veel te algemeen, ze nemen niet de moeite om te kijken en ze scheren alles over één kam."

Vos vindt dat de regeling, die door stikstofminister Christianne van der Wal eerder "woest aantrekkelijk" werd genoemd, veel beter kan. "Ik heb ook meegedaan aan de opkoopregeling van kalverhouderijen van de provincie. Daar ben ik uiteindelijk niet mee in zee gegaan, maar die namen hun taak wel serieus. Door met taxateurs langs te komen en netjes te kijken wat het nou allemaal waard is. Maar dat is een heel andere manier dan zoals de overheid het nu doet. Die zegt gewoon: de leeftijd van de stal is bepalend voor de prijs. Dat doe je met de verkoop van je huis toch ook niet?"

'Computer kijkt naar buitenkant'

Ook de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is niet enthousiast over de manier waarop de waarde van een bedrijf wordt berekend. "Nu moet je op de computer dingen invullen. Waarom komt er niemand langs?", zegt de regionale voorman Wim Brouwer. "De computer kijkt dus alleen naar de leeftijd van de buitenkant. Er is geen vraag die gaat over wat een boer heeft gedaan aan vernieuwingen of inrichtingen in een stal."