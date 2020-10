Willem II en Feyenoord in balans (1-1), AZ houdt huis bij Sparta (0-4)

Ajax kan in Groningen best een aanjager gebruiken. Zoals Davy Klaassen, die al weken in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Amsterdam.

"Ik neem aan dat het gaat lukken", zegt de middenvelder (27) zondagmiddag in gesprek met Deich Stube, dat alle ontwikkelingen rond zijn huidige club Werder Bremen op de voet volgt. Klaassen laat weten dat Ajax en Werder op dit moment nog onderhandelen over de transfersom. "Ik wil niet te vroeg juichen, het is nog niet rond."