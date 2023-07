Tegenstrijdige berichten over vergiftiging Zoeloekoning

Tegenstrijdige persberichten betekenen een nieuw hoofdstuk in het door paleisintriges en machtsstrijd gekenmerkte koningschap van de Zuid-Afrikaanse Zoeloekoning Misuzulu kaZwelithini. Zijn premier bracht gisteren naar buiten dat hij mogelijk vergiftigd is, maar het paleis ontkent.

Premier Mangosuthu Buthelezi kwam met de mededeling na de dood van een adviseur van de koning, Douglas Xaba. "Omdat zijn overlijden zo plotseling was, waren er vermoedens dat hij vergiftigd was", schreef de premier in een persbericht. "Toen de koning zich onwel voelde, vermoedde hij dat ook hij misschien vergiftigd was."

Buthelezi baseerde zich naar eigen zeggen op informatie van de broer van de koning van Swaziland. Misuzulu zou daar zijn opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij de medische zorg in Zuid-Afrika niet vertrouwt. "Zijn ouders zijn in Zuid-Afrika behandeld en kort erna overleden."

Onnodige paniek

Kort na het bericht kwam het paleis met een ontkenning: Misuzulu was niet opgenomen, maar slechts "in het licht van de coronapandemie en andere gevaarlijke ziektes" uit voorzorg kort zijn nagekeken. "Zijne majesteit wil het land verzekeren dat hij een uitstekende gezondheid heeft en momenteel niet in het ziekenhuis verblijft."

Volgens de woordvoerder was het bericht bedoeld om onrust te zaaien. "Het precieze motief is nog onbekend, maar het lijkt erop dat men de indruk bij het volk wil wekken dat de koning onwel en onbekwaam is."

Hoewel het voormalige Zoeloekoninkrijk is opgegaan in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal aan de oostkust van het land, geldt de koning nog altijd als een invloedrijk figuur, omdat veel van de 11 miljoen Zoeloes er wonen.