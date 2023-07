Apothekers slaan alarm: 'Medicijntekort stijgt naar recordhoogte'

Daardoor moeten apothekers dagelijks geneesmiddelen laten importeren. Als de voorkeursleverancier van de verzekeraars niet kan leveren, ontstaat meteen een probleem, zegt KNMP. Als voorbeeld noemt Prins het jichtmedicijn allopurinol. "Dat is in de landen om ons heen gewoon beschikbaar, maar hier zeer beperkt. Dat raakt een groep van 150.000 jichtpatiënten."

Volgens de branchevereniging komt de schaarste door problemen met de productie, distributie en kwaliteit van geneesmiddelen. "De tekorten spelen over de hele wereld. Maar we zien steeds meer middelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn", vertelt Prins.

Het gaat onder meer om verschillende antibiotica en medicatie voor mensen met hartaandoeningen. "Zo kunnen we niet verder. Apothekers zijn dagelijks in de weer voor talloze patiëntengroepen die hiervan de dupe zijn", zegt KNMP-voorzitter Aris Prins.

Wanneer is sprake van een medicijntekort?

Apothekersorganisatie KNMP spreekt van een tekort als een geneesmiddel langer dan twee weken landelijk niet verkrijgbaar is. Het kan gebeuren dat aan een geneesmiddel meerdere keren in een jaar een gebrek is. Als het tekort wordt verholpen, maar het middel een paar maanden later opnieuw niet beschikbaar is, telt de organisatie dit als twee tekorten.