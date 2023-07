Heracles wil met aanvallend voetbal op jacht naar 'magische 35 punten'

Heracles Almelo is terug op het hoogste niveau. Het streven voor dit seizoen is duidelijk: in de eredivisie blijven. Dat wil de kampioen van de eerste divisie doen met aanvallend voetbal, iets waar de club de afgelopen jaren regelmatig patent op had. Zondagmiddag. De sfeer is gemoedelijk tijdens de eerste training. Kinderen zwaaien naar spelers, supporters kijken trots toe. Trainer John Lammers krijgt de lachers op zijn hand als hij meedoet aan een oefening, struikelt en vervolgens ter aarde stort. Eenmaal opgestaan is de oefenmeester, die na de training nog steeds met een lach rondloopt, ontspannen. En gefocust, want over ruim een maand begint de competitie met een pittige uitwedstrijd tegen Ajax. 'Handhaven en doorbouwen' Dat is andere koek vergeleken met een avondje Helmond Sport, weet Lammers. "Je kunt niet spelen zoals vorig jaar. Daarin moet je realistisch zijn. Ik vind wel dat we aanvallend voetbal moeten spelen, maar ook realistisch. Daar hebben we ook de spelers voor. Het oude Heracles, dat wil ik graag." "We willen ons handhaven en daarna doorbouwen. Zeventien jaar lang speelde Heracles in de eredivisie, met verzorgd voetbal. Het ging zelfs Europa in (in 2016, red). Dat wil je weer." Om dat te bewerkstelligen is onder anderen 22-voudig Oranje-international Jetro Willems (29) gehaald. Hij degradeerde met FC Groningen, keek uit naar een nieuwe club en koos voor Heracles.

Jetro Willems in het shirt van Heracles Almelo - Pro shots

Het plan van de Almeloërs klopte, volgens Willems. "Ik heb hier de mogelijkheid een stap omhoog te maken. Naar een grotere club misschien, of met Heracles doorgroeien. Er is ambitie hier, eerder was deze club zelfs in de subtop te vinden." Zo eindigden de Heraclieden in 2010 en 2017 op de zesde plek. Hoe lang blijft Willems? Of Willems daadwerkelijk lang in Twente blijft? "Ik wil fit blijven, dat is het belangrijkste. Ons handhaven en genieten van het spelletje. Ik ga niet van alles roepen, misschien ben ik over een halfjaar wel pleite. Dan moet ik dat weer uitleggen." "Persoonlijk wil ik mijn lijn van FC Groningen doortrekken, ik vond het helemaal niet onaardig gaan. Ik ben hier gehaald als een ervaren speler, dat wil ik in en buiten het veld zijn", vervolgt Willems.

John Lammers (r) lacht met assistent Hendrie Krüzen - ProShots

De linksback moet in ieder geval eerst een basisplek afdwingen. En dat is geen sinecure, want concurrent Ruben Roosken maakte vorig jaar indruk in Almelo. Lammers: "Op elke positie wil je twee goede spelers." "Samen moeten ze uitmaken wie gaat spelen. Willems kan belangrijk zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij alles gaat spelen. Dat weet hij. We hebben een selectie met weinig eredivisie-ervaring. Hij heeft dat wel, dus in bepaalde fases dit seizoen kan hij daar heel belangrijk in zijn." Versterking Lammers hoopt op meer kwaliteitsimpulsen, vooral in de punt van de aanval. Er is afscheid genomen van Rigino Cicilia, en ook het contract van Samuel Armenteros is niet verlengd. Laatstgenoemde was vorig seizoen met zeventien doelpunten belangrijk, maar moet dus wel vertrekken. Er wordt getwijfeld aan zijn fysieke gesteldheid. Antonio Satriano is de enige spits nu. Voor de zijkanten versterkte de club zich al met Bryan Limbombe. Hij werd overgenomen van Roda JC. Op het middenveld kondigde Heracles vorige week aan dat sterkhouder Lucas Schoofs naar Lommel SK gaat. Voor hem was al vervanging in huis gehaald met Brian De Keersmaecker. Hij maakte vorig seizoen indruk bij FC Eindhoven.

Hansson heeft 'unfinished business' in de eredivisie Emil Hansson is nog steeds in Almelo. De buitenspeler, die vorig seizoen verantwoordelijk was voor zestien doelpunten en negentien assists, werd eind maart gelinkt aan meerdere clubs. Nu lijkt het rustig. "Gebeurt het, dan gebeurt het", zegt hij bedaard. "Als er een mooie club komt, wil ik er best naar kijken. Maar ik heb het naar mijn zin hier. Het doel is om de ontwikkeling van afgelopen seizoen door te trekken. Hier bij Heracles, daar focus ik mij nu op." Hansson, die bij Feyenoord, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk nooit door wist te breken op het hoogste niveau, vervolgt: "Ik heb unfinished business in de eredivisie. Ik voel dat ik meer kan dan wat ik daar laten zien heb."