Digitale dreiging blijft groot, waarschuwt NCTV: 'Verwacht het onverwachte'

De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot, mede doordat nieuwe technologieën nieuwe dreigingen met zich meebrengen. Dat staat in een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg.

"Verwacht het onverwachte", is daarom de hoofdboodschap van het nieuwe dreigingsrapport. De NCTV roept organisaties ertoe op hun beveiliging steeds aan de veranderende omstandigheden aan te passen, zodat cybercriminelen, waaronder vijandelijke staten, geen schade kunnen aanrichten.

Verdienmodel

"We kunnen cyberincidenten niet altijd voorkomen, wel kunnen we onze weerbaarheid verhogen, de gevolgen verkleinen en de schade beperken", zegt Aalbersberg.

Cybercriminaliteit is volgens de NCTV een aantrekkelijk verdienmodel en een manier om geopolitieke doelen te halen. Bovendien komen er steeds meer programma's en apps op de markt die het makkelijker maken om digitaal in te breken. "Met als gevolg dat ook technisch minder onderlegde criminelen cyberaanvallen kunnen plegen", waarschuwt de NCTV.

Kunstmatige intelligentie

Ook de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie baart de NCTV zorgen. Softwareprogramma's zoals ChatGPT maken het een stuk laagdrempeliger voor kwaadwillenden om phishingmails geloofwaardiger te maken.

Het Europees Parlement werd het onlangs eens over regels omtrent kunstmatige intelligentie en gaat de komende tijd onderhandelen over een wet. Het onderwerp leidde tot een pittig debat. Vrijwel iedereen is het erover eens dát er regels moeten komen, maar over hoe die er in de praktijk uit moeten zien verschillen de meningen.

Want hoever mag je gaan met kunstmatige intelligentie als het gaat om de privacy van burgers? Veel Europarlementariërs zijn bezorgd dat als er geen duidelijke regels komen, kunstmatige intelligentie in de toekomst grote problemen kan veroorzaken.