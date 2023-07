Keti Koti-kunstwerk Eindhoven blijkt per ongeluk beschadigd door fiets

Het Keti Koti-kunstwerk in Eindhoven is gisteren niet opzettelijk vernield, maar per ongeluk beschadigd. Dat zegt de gemeente na het bekijken van camerabeelden.

Het kunstwerk, een keten op een houten sokkel, was achter het stadhuis neergezet in het kader van de Eindhovense herdenking van de afschaffing van de slavernij. Gisteren bleek het tijdelijke monument beschadigd.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan Omroep Brabant weten dat op camerabeelden te zien is dat iemand zijn fiets aan de ketting van het monument wilde vastmaken. Toen het kunstwerk begon te wankelen, liet de persoon het direct los. Toch viel het monument om. Het gaat dus niet om een bewuste vernielingsactie, zegt de woordvoerder.

Het kunstwerk is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Tommy van der Loo, een nazaat van een tot slaaf gemaakte. Het monument zou enkele weken achter het stadhuis blijven staan, maar is nu elders opgeslagen.