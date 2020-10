Marathonloopster Kosgei opnieuw de beste in Londen

Kosgei voor tweede keer op rij de beste in nat Londen - NOS

Brigid Kosgei heeft met overmacht de veertigste editie van de marathon van Londen gewonnen. De Keniaanse, die vorig jaar ook zegevierde, finishte in een tijd van 2.18.58. De Amerikaanse Sara Hall werd op iets meer dan drie minuten tweede.

Kosgei is sinds vorig jaar de houdster van het wereldrecord (2.14.04). Vooraf werd een duel verwacht tussen Kosgei en wereldkampioene Ruth Chepngetich.

Kosgei was echter een klasse apart en nam in de stromende regen na 30 kilometer eenvoudig afstand van haar landgenote, die op 3.07 kort achter Hall derde werd.

Ummels

De Nederlandse Bo Ummels kwam in haar tweede marathon ooit als achttiende over de streep in een tijd van 2.39.54 en bleef daarmee ver verwijderd van zowel de Olympische limiet (2.28.30) als haar persoonlijke record (2.32.34).

Vanwege de Britse coronaregels maakte het traditionele parcours door de stad plaats voor bijna twintig ronden rondom St. James's Park. Alleen professionele atleten mochten deelnemen in Londen.