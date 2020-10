Kitata en Kosgei winnen marathon van Londen, zeldzame nederlaag Kipchoge

Kitata troeft Kipchumba af in eindsprint in marathon van Londen - NOS

Shura Kitata Tola heeft de veertigste editie van de marathon van Londen gewonnen. De 24-jarige Ethiopiër hield in een spannende eindsprint de Keniaan Vincent Kipchumba achter zich. Bij de vrouwen was de Keniaanse Brigid Kosgei veruit de snelste.

In de wedstrijd bij de mannen lagen bij het ingaan van de laatste van twintig ronden vier man op kop: Kipchumba en de Ethiopiërs Kitata, Sisay Lemma en Mosinet Geremew.

Eerst loste Geremew en daarna Lemma. Op het laatste rechte stuk leek Kipchumba op de winst af te gaan, maar Kitata vocht zich naast de Keniaan en kwam met een eindtijd van 2.05.41 één seconde eerder over de finish.

Kipchoge slechts achtste

Eliud Kipchoge, de olympisch kampioen en viervoudig winnaar in Londen, werd met nog twee ronden te gaan gelost en eindigde als achtste. Het was de eerste nederlaag sinds 2013 voor de wereldrecordhouder, die in oktober bovendien de eerste atleet werd die de grens van twee uur op de marathon slechtte.

"Ik ben diep teleurgesteld", reageerde Kipchoge voor de BBC-microfoon. "Ik was goed in vorm, goed voorbereid, maar kreeg tijdens de race problemen met mijn heup. Ik weet niet of dat door de kou kwam, maar na 15 kilometer voelde ik al dat het niet goed zat."

Frank Futselaar was naar de Britse hoofdstad afgereisd om onder de olympische limiet te blijven. Kramp in kuiten en hamstring stonden een goed optreden echter in de weg. Na anderhalf uur stapte de 29-jarige Gelderlander uit de wedstrijd.

Kosgei klasse apart

Bij de vrouwen ging de zege met overmacht naar Brigid Kosgei. De Keniaanse, die vorig jaar ook zegevierde, finishte in een tijd van 2.18.58. De Amerikaanse Sara Hall werd op iets meer dan drie minuten tweede.