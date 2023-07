Volgens Marko heeft de Formule 1 het beste van Verstappen nog niet gezien

De Red Bull-coureur stond vrijwillig tien ronden lang de leiding af, omdat hij zijn eerste pitstop later maakte dan de rest. Daardoor blijft Verstappen steken op 249 ronden onafgebroken op kop. Nigel Mansell (235 in 1992) is hij voorbij, maar Ayrton Senna (264 in 1988) en Alberto Ascari (304 in 1952) blijven vooralsnog buiten schot.

En dan die late pitstop in Oostenrijk om ook nog even dat puntje voor de snelste raceronde te pakken. Het team twijfelde, Verstappen niet.

"Het geeft aan hoeveel capaciteit er in zijn hoofd zit en dat hij nog steeds leert, bijvoorbeeld in het begrijpen van de banden. Met dit weekeinde twee polepositions, twee zeges en de snelste ronde in de race als resultaat. Al had dat laatste van ons niet gehoeven. Maar van Max wel. Hij is nooit tevreden. Er was genoeg marge, dus besloten we hem maar blij te maken. Dat liever dan een boze Max."

Eerder op de dag heeft Marko, die zelf negen grands prix reed in 1971 en 1972, nog mee in een historische race als opwarmertje voor de Grand Prix van Oostenrijk, net als Jos Verstappen, de vader van Max.

Is de superioriteit van Verstappen en Red Bull ook een valkuil?

"Maak je geen zorgen, we vallen niet in slaap", lacht de mede-ontdekker van Verstappen. "Max is niet geïnteresseerd in records, maar als je hem naar de belangrijkste vraagt, weet hij dat echt wel", zegt Marko. "We zullen zien. Dat we nu domineren is een combinatie van een goed chassis, stermotor, een exceptionele coureur en een team dat geen fouten maakt."

'We kunnen niet verslappen'

"We proberen zoveel mogelijk races te winnen en daarna het kampioenschap. Er is elke race een ander die achter ons aan jaagt. In Canada Mercedes, nu Ferrari, de volgende keer wellicht Alonso. We kunnen niet verslappen."

Het is pas juli, maar denkt Marko met deze enorme voorsprong al aan de derde wereldtitel van Verstappen? "Nee, dat doe ik pas als hij rekenkundig niet meer ingehaald kan worden. Niet eerder."